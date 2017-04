publié le 23/04/2017 à 21:14

Un verre gratuit, ça vous dit ? Si vous êtes sur Paris dimanche 23 avril au soir, vous pouvez vous rendre aux Apéros a voté muni de votre carte d’électeur ! Le site My Little Paris a lancé cette initiative en partenariat avec une vingtaine de bars parisiens : sur présentation de votre carte d’électeur tamponnée, votre premier verre est offert. En Bretagne, c’est un bistrotier de Plouguiel (Côtes d’Armor) qui a pris l’initiative d’offrir un verre à tous ceux qui ont voté ce dimanche 23 avril, comme le rapporte Le Parisien. Une bonne manière de lutter contre l'abstention qui atteint environ 22% selon les dernières estimations.





La compagnie de transport Flixbus a elle lancé son initiative #JeVote : pour tout trajet entre son domicile et son bureau de vote, le passager se voit rembourser le prix de son billet. La condition ? Envoyer une photo de soi devant son bureau de vote, sa carte électorale en main.

Transport gratuit

À Laval en Mayenne, l'initiative Blablavote permet aux personnes âgées de se rendre à leur bureau de vote en covoiturage gratuit, grâce à des bénévoles. En Bretagne ce sont les taxis qui se sont mobilisés : plusieurs compagnies proposent des courses gratuites pour les citoyens ayant des difficultés à se déplacer, comme le raconte Le Télégramme. Une initiative qui permet de lutter contre l'isolement des habitants dans les milieux ruraux qui sera reconduite pour le second tour, le 7 mai prochain.

Des offres spéciales

En région Hauts-de-France, l'association Opale Tour proposait elle une visite gratuite du phare de Calais aujourd'hui. Comme le rapporte La Voix du Nord, l'initiative a été un succès et sera reconduite pour le second tour de l'élection présidentielle. Un fleuriste de Valencienne proposait lui toute la journée une réduction de 5% sur chaque bouquet de fleur acheté.

Le groupe L'Observateur promet lui un abonnement gratuit de quatre semaine à un hebdomadaire du Sud ou du Nord de la France pour toute personne ayant voté non seulement aux deux tours de la présidentielle, mais également aux deux tours des élections législatives les 11 et 18 juins prochains.