Présidentielle 2017 : Cazeneuve appelle à voter Macron au second tour

publié le 23/04/2017 à 20:34

Après l'annonce des premières estimations à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, Bernard Cazeneuve a appelé à se mobiliser pour Emmanuel Macron au second tour. Le candidat d'"En Marche !" sera opposé à Marine Le Pen. Les deux qualifiés sont au coude-à-coude à cette heure. Emmanuel Macron a réuni 23% des voix, et Marine Le Pen 22% des suffrages exprimés, selon les estimations de l'institut de sondages Kantar Sofres - Onepoint

"On tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française", a réagi Emmanuel Macron après sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Éliminé au terme du premier tour après avoir obtenu 6,8% des suffrages exprimés, Benoît Hamon a appelé à voter en faveur de l'ancien ministre de l'Économie, pour barrer la route à la candidate du Front national (FN).



