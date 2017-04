publié le 20/04/2017 à 08:24

Cliché de la plus haute importance pour une campagne présidentielle sans précédent. Après s'être affiché au côté d'Alain Juppé mercredi 19 avril, François Fillon apparaîtra ce jeudi 20 avril sur un cliché immortalisant le soutien de Nicolas Sarkozy, à trois jours du premier tour de l'élection. Mardi 18 avril, l'ancien chef de l'État avait déjà publié une vidéo de soutien au candidat de la droite.



Après la victoire surprise de François Fillon lors de la primaire de la droite et du centre en novembre dernier, ce dernier avait reçu un soutien timoré de la part d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy, ses deux principaux adversaires lors de ce scrutin visant à nommer le candidat des Républicains et de l'UDI.

La réserve de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, renforcée par les affaires qui ont entaché la campagne de François Fillon, n'avait pas manqué de faire réagir dans les rangs de leur famille politique. Certains, à l'instar de Xavier Bertrand, avaient appelé le maire de Bordeaux et l'ancien président à apporter un soutien plus prononcé au candidat LR. C'est désormais chose faite.