publié le 08/04/2017 à 21:24

Alors qu'Alain Juppé s'est fendu d'un tweet de soutien à François Fillon, vendredi 7 avril, Nicolas Sarkozy assurait le même jour, sur Facebook, que le candidat Les Républicains était le seul "à avoir l’expérience qui lui permettra d’incarner et de réussir l’alternance dont la France a tant besoin". Un soutien bien trop timide, juge Xavier Bertrand. C'est pourquoi le président LR des Hauts-de-France appelle ces deux poids lourds de la droite à "faire beaucoup plus" pour soutenir l'ancien Premier ministre, en tenant par exemple un meeting commun.



"Dans cette dernière ligne droite, tout le monde doit se mobiliser entièrement", fait valoir l'ancien ministre dans un entretien à paraître dimanche 9 avril dans Le Parisien. "Je lance un appel à Nicolas Sarkozy ainsi qu'à Alain Juppé : François Fillon a besoin d'eux !", poursuit-il. Et de plaider pour que les trois hommes fassent un meeting commun avant le premier tour, le 23 avril. "Ce serait", selon lui, "un beau message d'unité et un signal fort envoyé à tout notre électorat".

Xavier Bertrand promet en outre de ne pas intégrer le gouvernement et de rester à la tête de sa région si François Fillon l'emporte : "un engagement politique, ça compte. Surtout quand il est tenu", conclut le Républicain.