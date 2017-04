publié le 19/04/2017 à 18:38

La relation entre François Fillon et les médias ne paraît pas s'apaiser. Plusieurs fois pris à partie dans les meetings de campagne du candidat et ses conférences de presse, les journalistes ont, à de nombreuses reprises, fait leur une et leurs gros titres autour des affaires de François Fillon, entre emplois fictifs présumés, mise en examen et costumes dispendieux. À moins d'une semaine du premier tour du scrutin, cela ne semble pourtant plus tellement amuser le candidat.



Mercredi, Le Monde affirme avoir annulé une interview prévue avec François Fillon, troisième dans les sondages, car celui-ci avait posé comme "condition" de "ne pas avoir à répondre à des questions portant sur les affaires pour lesquelles il a été mis en examen", indique le quotidien dans un bref édito.

Auto-censure ?

Une attitude que Le Monde dit regretter. "Nous avons refusé parce qu'il nous semblait indispensable d'interroger François Fillon sur la moralisation de la vie publique, sujet essentiel du débat démocratique en cours. Et parce qu'il nous semble évident, par ailleurs, que des hommes et femmes politiques n'ont pas à décider des questions qui leur sont posées", écrit Luc Bronner, directeur de la rédaction. François Fillon n'est pas le seul à avoir annulé un rendez-vous médiatique ces derniers jours. Marine Le Pen, attendue dans la matinale de France Inter la semaine passée, ne s'y est pas rendue. Conduisant le journaliste Patrick Cohen a lire à l'antenne ce 19 avril les "questions que nous ne poserons pas à Marine Le Pen", dont certaines concernaient la position de la candidate sur l'Europe.

Indésirables

Le candidat LR a cependant refusé une autre interview, sur BFMTV cette fois-ci. Le présentateur Jean-Jacques Bourdin a même accusé le candidat de "se dérober". Ce à quoi François Fillon a répondu qu'il était prêt à réaliser cette interview si une autre date était trouvée. Ici, aucune mention n'est faite de questions "indésirables". Cependant, le candidat LR tient à pouvoir poser ses "conditions" avant d'accorder ou non un entretien.



Le 13 avril dernier, interviewé par La Dépêche du Midi (dont le directeur général est Jean-Nicolas Baylet, fils du ministre Jean-Michel Baylet), il n'a répondu à aucune question concernant sa mise en examen et les affaires qui l'accablent depuis le mois de janvier. Le quotidien régional avait cependant publié les quatre questions sur lesquelles le candidat LR n'avait pas souhaité réagir.