Nicolas Sarkozy : "Pas une voix ne doit manquer à François Fillon"

publié le 20/04/2017 à 12:10

À trois jours du premier tour de la présidentielle, François Fillon a enfin obtenu ses deux soutiens tant attendus. Après s'être affiché au côté d'Alain Juppé mercredi 19 avril, le candidat de la droite s'est rendu à un petit-déjeuner auquel l'a convié Nicolas Sarkozy ce jeudi 20 avril. "Compte-tenu de la gravité des enjeux, de l'importance de cette élection, il m'est apparu que tous les signes de rassemblement devaient être donnés", a expliqué l'ancien président de la République au micro de RTL à l'issue de ce petit-déjeuner. Mardi 18 avril, l'ancien chef de l'État avait déjà publié une vidéo de soutien au candidat de la droite.





"Je soutiens la candidature de François Fillon, a-t-il réaffirmé ce 20 avril. C'était normal que l'on parle, que l'on discute, qu'on se voie, et que tous ceux qui m'ont fait confiance ou qui ont voté pour moi sachent que je considère que pas une voix ne doit manquer - pour la France, compte-tenu de l'importance des enjeux, des problématiques que nous aurons à affronter - pas une voix ne doit manquer à François Fillon", a insisté Nicolas Sarkozy. L'intéressé s'est pour sa part réjoui sur Twitter du "soutien clair et important" de l'ancien président et ex-patron des Républicains "dans cette dernière ligne droite avant le 1er tour".