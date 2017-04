publié le 20/04/2017 à 07:18

Philippe Poutou persiste et signe. En meeting à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) mercredi 19 avril, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) s'en est pris à François Fillon. Il ne s'agit pas de sa première offensive verbale à l'égard du candidat de la droite, inquiété par les affaires d'emplois supposés fictifs qui ont entaché la campagne. Lors du Grand débat de la présidentielle du 4 avril, qui réunissait en plateau les 11 candidats, François Fillon avait menacé de "foutre un procès" à son adversaire, après que celui-ci l'a attaqué sur les questions de moralisation politique.



"Ça a été dit en marmonnant, en direct 'euuuh... foutre un procès', s'est remémoré, non sans ironie, Philippe Poutou à Aubervilliers. Entre temps, François Fillon avait assuré qu'il ne poursuivrait pas son adversaire en justice, à condition que celui-ci "ne recommence pas". Mais l'intéressé semble avoir fait peu de cas de cette condition. "Ce soir je le dis et je le redis, Fillon a volé dans les caisses de l'État, Fillon est un menteur", a-t-il réaffirmé lors de son meeting du 19 avril.

Le candidat du NPA n'a pas ouvertement critiqué le programme du candidat de la droite, mais plutôt les "affaires" des soupçons d'emplois fictifs qui ont entaché la campagne. Pour Philippe Poutou, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, François Fillon a manqué de respect aux Français. "On voit bien les habitudes qui ont été prises par ce monde de politiciens, comme quoi la République c'est eux, le pouvoir c'est eux, ils font ce qu'ils veulent, et de ce point de vue-là, du côté de la population, ils n'ont aucun compte à rendre (...). C'est un monde de corrompus, de tricheurs de voleurs et de menteurs", a poursuivi Philippe Poutou.