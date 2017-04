Comment Fillon compte-t-il supprimer 500.000 postes de fonctionnaires ?

et Clémence Bauduin

publié le 20/04/2017 à 07:41

François Fillon envisage de supprimer - en 5 ans - 500.000 postes de fonctionnaires s'il est élu. Le candidat de la droite à la présidentielle compte y parvenir en remplaçant seulement un départ sur deux, en moyenne, dans les trois fonctions publiques pendant la durée du quinquennat. Cette mesure permettrait de maintenir "un niveau de recrutement significatif" sur la même période, sans plus de précision sur le nombre de recrutements envisagés. Parallèlement, l'embauche de contractuels de droit public sera simplifiée. Le temps de travail devra progressivement être porté à 39 heures hebdomadaires sur une base annualisée, pour s'adapter aux nécessités des différentes missions.



Une négociation sera menée avec les partenaires sociaux pour moderniser la gestion des ressources humaines et traiter de la qualité de vie au travail, ainsi que sur la progression des carrières, qui se fera au mérite plutôt qu'à l'ancienneté. Une partie des économies réalisées permettra d'améliorer la rémunération. La mobilité entre fonctions publiques sera encouragée. Enfin, deux jours de carences seront établies dans la fonction publique

L'expérience a déjà été réalisée à l'étranger : moins 340.000 fonctionnaires en Espagne entre 2011 et 2013, moins 50.000 au Portugal durant la même période. Cela a été possible en supprimant, dans les deux cas, des services. En Suède, on a fait baisser le nombre de fonctionnaires en modifiant tout simplement leur statut.