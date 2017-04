publié le 20/04/2017 à 07:48

J-3 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Une campagne présidentielle rythmée par les affaires présumées et l'indécision massive de l'électorat touche à sa fin. À la lutte dans un jeu à quatre avec Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, François Fillon reste persuadé qu'une fois dans l'isoloir, les électeurs voteront pour lui. "Au moment de voter, les Français reviendront à des choses plus raisonnables", estime-t-il au micro de RTL ce vendredi 20 avril.



Le candidat de la droite semble n'avoir jamais été si serein. "Je n'ai pas du tout hâte que ça touche à sa fin, j'ai hâte que les Français choisissent. C'est un moment très important pour notre pays. On arrive difficilement, à la fin de cette campagne, à faire émerger les vrais sujets. Il y en a dont personne ne parle : la dette, etc. Pour moi, c'est une semaine très importante parce que l'on parle enfin du fond", estime le candidat. "Il n'y a pas de révélations, il y a des pseudo-révélations dont personne n'a réussi à démontrer la vérité", affirme-t-il lorsqu'il est interrogé sur les affaires qui ont entaché sa campagne depuis le mois de janvier.



François Fillon estime que de nombreux indices augurent sa qualification et font mentir les sondages qui le laissent perdant dès le premier tour, à la faveur de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. "D'abord, le terrain. Ensuite, une certaine connaissance de la sociologie politique de mon pays. Il n'y a pas aujourd'hui 55% de Français qui vont voter pour un marxiste révolutionnaire, une femme d'extrême-droite qui veut sortir de l'euro et du franc", prédit le candidat de la droite.