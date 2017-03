publié le 20/03/2017 à 09:36

C'est le jour J pour les cinq candidats à l'élection présidentielle les mieux placés. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et François Fillon vont débattre pendant plus de deux heures ce lundi 20 mars sur le plateau de TF1. Une soirée d'échange qui promet d'être virulente et qui constitue en quelque sorte le lancement officiel de la dernière ligne droite de la campagne avant le 1er tour, le 23 avril.



Animé en direct par les journalistes de la première chaîne, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, le débat va démarrer à 21 heures et devrait durer au minimum 2 heures et demie. Un débat que RTL diffuse dans son intégralité et qui à suivre en direct sur RTL.fr.

Si onze candidats sont officiellement en lice pour la course à l'Élysée, seuls les cinq candidats crédités de plus de 10% d'intentions de vote dans les sondages ont été conviés. Un choix éditorial décrié notamment par Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) qui a exprimé son mécontentement en quittant le plateau du 20 heures de TF1, samedi 18 mars. Après cette première soirée de débat présidentiel, deux autres débats sont programmés pour le mardi 4 avril et le jeudi 20 avril. Cette fois, l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle ont été conviés.