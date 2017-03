Jean Lassalle, vice-président du MoDem et candidat à l'élection présidentielle 2017.



publié le 18/03/2017 à 11:45

Sur le fil, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et Philippe Poutou ont rejoint les 8 candidats déjà qualifiés pour l'élection présidentielle. Les prétendants à la présidence de la République avaient jusqu'au 17 mars pour recueillir les 500 parrainages d'élus nécessaires à leur candidature.



42.000 élus se sont vus adressés des formulaires de parrainages dès le 25 février. Une fois leur signature apposée, les documents ont du être retournés au Conseil constitutionnel uniquement par voie postale. Auparavant, seuls 500 parrainages tirés au sort pour chaque candidat étaient publiés à l'issue de la période des parrainages. Grande nouveauté cette année, tous les parrainages validés ont été publiés en continu. Le mardi et le vendredi après-midi, la liste était actualisée et diffusée sur le site de l'institution.

C'est François Fillon qui le premier a recueilli ses 500 signatures. Dès le premier décompte du Conseil constitutionnel le 1er mars, le candidat de la droite avait déjà été parrainé par 738 élus. Le 7 mars, quatre candidats l'ont rejoint sur la ligne de départ de la présidentielle : Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, tout comme Emmanuel Macron.



Le 10 mars, Marine Le Pen est officiellement entrée dans la course et François Asselineau s'est imposé comme le candidat surprise. Jean-Luc Mélenchon s'est lui ajouté à la liste le 14 mars. Jacques Cheminade, Jean Lassalle et Philippe Poutou ont fermé la marche au dernier moment.

En revanche, Rama Yade, Michèle Alliot-Marie ou encore Henri Guaino n'ont pas su convaincre. Les onze candidats qualifiés pour l'élection présidentielle pourront donc commencer leur campagne officielle le 10 avril prochain, date où les médias audiovisuels seront tenus à une égalité stricte des temps de parole et d'antenne des prétendants à l'Élysée, jusqu'au 21 avril minuit, soit deux jours avant le 1er tour.