Le Pen et Macron a égalité parfaite au premier tour, selon un sondage

publié le 19/03/2017 à 20:15

Match nul, 26-26 pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron au premier tour. Tel est le résultat d'un sondage Kantar Sofres - OnePoint commandé par Le Figaro et publié ce dimanche 19 mars. Tandis que la candidate du Front national reste stable dans les intentions de vote au premier tour (26%) par rapport aux précédents sondages, Emmanuel Macron se voit crédité d'un point supplémentaire qui les porte tous deux à stricte égalité. Le duel Macron - Le Pen distancie largement François Fillon, stable à 17%. La dégringolade est rude pour le candidat de la gauche Benoît Hamon, qui perd 4 points d'intentions de vote au premier tour. Il se retrouve pour sa part à égalité parfaite avec Jean-Luc Mélenchon, stable à 12% selon ce dernier sondage.



Critère important, la sûreté de choix au premier tour de la présidentielle livre elle aussi des nouveautés importantes. 58% des personnes sondées se disent certaines d'aller voter au premier tour selon ce dernier sondage. Parmi les 26% de personnes souhaitant voter pour Marine Le Pen, 75% se disent sûres de leur choix (-1). Les deux gagnants de cette partie du sondage sont Emmanuel Macron et François Fillon. Tandis que les pronostics sur le candidat d'"En Marche !" pêchaient sur ce point, 51% de ses électeurs sont désormais sûrs de voter pour lui, soit 12% de plus que lors du précédent sondage. François Fillon gagne lui aussi 12% de plus de personnes certaines de voter pour lui parmi ses 17% d'intentions de vote, ce qui porte à 73% le nombre de ses électeurs sûrs de leur choix.

Sur la question de la stature présidentielle, Emmanuel Macron sort grand favori du sondage. À la question "Selon vous, chacun des candidats suivants ferait-il/elle un bon président de la République", l'ancien ministre de l'Économie est crédité de 47% de "oui" (et 44% de "non"). La réponse est beaucoup plus négative pour Marine Le Pen ("non" 65%, "oui" 29%), qui ferait une bonne présidente pour 29% des sondés, tout comme François Fillon ("non" 64%, "oui" 29%).



Sondage réalisé du 15 au 17 mars en ligne auprès d'un échantillon de 1.508 personnes inscrites sur les listes électorales (méthode des quotas). Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.