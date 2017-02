publié le 22/02/2017 à 18:41

L'annonce fait couler beaucoup d'encre. Mardi 21 février, TF1 a fait part de la tenue d'un débat sur ses plateaux le 20 mars, avant le scrutin présidentiel. Une rencontre qui réunira les cinq "principaux candidats" à l'élection : François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Marine Le Pen. Un choix qui de fait exclut les "petits candidats", alors que le dépôt des 500 parrainages et donc la liste définitive des prétendants à l'Élysée n'est toujours pas connue à ce jour.



La nouvelle, totalement inédite, fait grincer les dents et pose plusieurs questions, notamment en terme de temps de parole. Car cette date se situe entre deux périodes électorales, selon les règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Et durant ces deux temps, l'équité du temps de parole et d'antenne doit être observée. Une équité qui se mesure à l'aune des récents sondages d'opinion et des derniers résultats aux élections des candidats. La capacité de la personnalité à être candidat est également prise en compte. Une notion qui recouvre, selon le CSA, le fait d'avoir les parrainages requis, mais aussi le fait d'être en mesure d'organiser des réunions publiques ou d'effectuer des déplacements sur le terrain.

Nicolas Dupont-Aignan cherche des recours contre la tenue du débat

Une contrepartie devra être observée cependant par TF1. La chaîne de Martin Bouygues devra donner la parole aux candidats exclus, par exemple au journal télévisé de 20 heures ou dans d'autres émissions, mais pas au beau milieu de la nuit. Le CSA et la chaîne doivent se réunir, ce mercredi 22 février en fin d'après-midi. Car comme il n'y a pas de précédent "on a besoin de comprendre pour établi les règles justes", explique un porte-parole du CSA.

Dans la classe politique, Nicolas Dupont-Aignan s'est offusqué de l'organisation du débat et a appelé au "boycott" de TF1. Le président de Debout La France, candidat à la présidentielle, a annulé un déplacement prévu ce jour à Fesseinheim, en Alsace, afin de "se concentrer sur la préparation d'un recours", explique son entourage. De son côté, France 2 a annoncé la tenue d'une émission réunissant la totalité des candidats, en avril.