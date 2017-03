publié le 20/03/2017 à 03:19

Dans un documentaire diffusé ce dimanche 19 mars, "Présidentielle : candidats au tableau !", Mélissa Theuriau et la journaliste Caroline Delage ont invité cinq des candidats à la fonction suprême à affronter les questions et les défis lancés par 18 enfants âgés de 8 à 12 ans, le tout dans une salle de classe. Seule Marine Le Pen a décliné l'invitation.



"Comment elle va Penelope?" "Pourquoi est-ce que tout le monde vous a abandonné?" ou encore : "C'est votre copain Sarkozy?".... Les interrogations ont fusé avec naturel et pertinence. Face aux élèves du programme, François Fillon est revenu sur l'affaire Penelope, mais a également dû s'expliquer sur son programme politique passé à la loupe par les enfants et notamment la suppression de postes de fonctionnaires. L'ex-Premier ministre a aussi dû improviser un dab devant ces derniers, hilares.

Autre défi de taille relevé haut la main par le candidat Les Républicains, manger un criquet grillé en souvenir de ses années passées chez les scouts après avoir confié "sa plus grosse bêtise", à savoir, avoir été exclu trois jours de son lycée pour avoir organisé une manifestation dénonçant l'incompétence de son prof d'Anglais. Lors de l'interro surprise, toujours rondement menée par les bambins, l'ancien Premier ministre trébuche sur la question du nombre de régions françaises mais se rattrape sur le nombre d'abonnés du Youtubeur vedette Cyprien. Les enfants sortent de l'entrevue avec le candidat Les Républicains charmés.

Macron très à l'aise

Ambiance tout aussi détendue avec Emmanuel Macron. Assis à califourchon sur sa chaise, très à l'aise au milieu des élèves, le candidat d'En Marche doit faire face à la même spontanéité, drôle et parfois désarçonnante des élèves : "À quoi il vous sert Bayrou?", "Est-ce que Hollande c'est toujours votre copain?". À cette dernière, Emmanuel Macron tente une pirouette : "On ne se voit plus parce qu’on s'est séparés en août mais je l'aime toujours bien", fait valoir le candidat.



Invité par la classe à expliquer une 1 minute au tableau, la différence entre la gauche et la droite, Emmanuel Macron fait l'unanimité : "C'est très clair, merci", lance Mouna, 9 ans, visiblement conquise. Entre une tirade de Roméo et Juliette et l'aveu de sa plus grosse bêtise : avoir mangé du verre à 12 ans, Emmanuel Macron explique pourquoi il n'a pas eu d'enfant avec Brigitte, sa femme.



"C'est un choix. On s'est posé la question et on a pris cette décision parce que cela aurait été égoïste de ma part", a répondu le candidat, faisant ainsi référence à la différence d'âge entre lui et son épouse qui avait déjà eu trois enfants d'un premier mariage. "J'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens". Visiblement ravi lui aussi de cette rencontre, Emmanuel Macron repart avec une boîte de strepsils offerte par les enfants pour soigner sa gorge "quand il crie dans ses meetings".