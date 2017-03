publié le 20/03/2017 à 17:29

Invité sur le plateau du Journal Télévisé de TF1, Nicolas Dupont-Aignan a décidé de le quitter au bout de quelques minutes. Pourquoi ? "Nous sommes dans une fausse démocratie. La campagne a commencé et il n'y a pas de débat où tous les candidats sont invités (...) TF1 ne respecte pas le principe d'égalité des candidats. Je veux dire aux Français que l'élection présidentielle n'a jamais été autant manipulée", explique-t-il dans le Journal Télévisé.



L'extrait vidéo a été partagé sur la page Facebook du candidat. Le post a été partagée près de 230.000 fois et a été visionnée plus de 12 millions de fois. Selon les informations de BFMTV, ce coup de gueule télévisuel aurait valu au candidat de gagner des adhérents sur sa page. Une augmentation de 2.431% des mentions "J'aime" aurait été enregistrée.

En réponse, TF1 a publié un communiqué sur son compte Twitter. "À deux reprises, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, puis le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, saisi en référé, ont débouté Nicolas Dupont-Aignan de ses demandes, en rappelant que l'organisation d'un débat avec cinq candidats relevait de la liberté éditoriale de TF1 et ne remettait pas en cause les règles du pluralisme dans la mesure où le principe d'équité était respecté par ailleurs".