Le journal de 7h30 : SNCF, le spectre d'un blocage de grande ampleur

publié le 20/02/2018 à 08:20

La mine était maussade à la sortie de l'échange entre les syndicats et Matignon concernant l'ébauche de la réforme de la SNCF. "Toutes nos craintes sont confirmées, il n'y a pas de véritable volonté de développement du ferroviaire, on est plutôt sur une logique d'attrition et de régression (...) une logique de casse du service public", a confié Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-cheminots. Le bluff a débuté entre le gouvernement et des syndicats, pour l'instant pas encore unis. Mais une intersyndicale est déjà prévue pour mercredi 21 février. Elle pourrait rebattre les cartes.



Le gouvernement espère éviter la crise de 1995 qui avait vu un mouvement social de trois semaines empêcher la réforme du statut des cheminots et de la sécurité sociale. Gares, routes, aéroports, tout le pays s'était retrouvé bloqué. Cet acte entré dans la mythologie syndicale est dans toutes les têtes.

"Il se murmure que le gouvernement pourrait affronter un mois de grève des cheminots. Dans ce cas, l'État en prendrait la responsabilité. Nous sommes prêts", a lancé, comme un coup de semonce, Laurent Brun.

À écouter également dans ce journal :

Politique - Édouard Philippe était en visite à Lyon lundi 19 février pour défendre le projet de loi sur l'asile et l'accueil des migrants. Il a dit souhaiter défendre un "rêve français".



Politique - de nouveaux extraits d'un cours donné à Lyon par Laurent Wauquiez dérangent chez les Républicains. Le président du parti d'opposition estime que la "France est une dictature".



Politique - Marion Maréchal-Le Pen revient sur la scène politique… Aux États-Unis. Elle sera la super star du CPAC, un groupe de pression conservateur des Républicains dans lequel elle s'exprimera quelques minutes.



Jeux Olympiques - petite déception pour Papadakis et Cizeron, qui prennent tout de même une belle médaille d'argent à 0,79 point derrière le couple canadien. L'accident de robe de la veille les a sans doute privés de l'or.



Jeux Olympiques - Marie Martinod, pour ses dernières olympiades, a décroché l'argent dans l'épreuve de halfpipe.



Hommage - Simone Veil entrera le 1er juillet au Panthéon.



Testament de Johnny Hallyday - Une proche de Laeticia Hallyday, dernière épouse du chanteur et seule bénéficiaire du testament, monte au créneau pour défendre son amie. "Elle pleure son mari, pas ce qu'il se passe aujourd'hui", a-t-elle assuré.