publié le 19/02/2018 à 18:30

Laeticia Hallyday a trouvé refuge chez son amie Hélène Darroze à New York. Depuis samedi dernier, la veuve de Johnny Hallyday est en compagnie de la cheffe qui réside outre-Atlantique. Une parenthèse loin du tumulte juridique en France où David Hallyday et Laura Smet contestent le testament de leur père. Si Laeticia Hallyday s'est exprimée une fois via l'AFP depuis le début de l'affaire, c'est maintenant son amie Héléne Darroze, joint par RTL, qui donne de ses nouvelles.



"Laeticia, c'est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a des hauts et des bas parce que le manque de son mari il est là, tous les jours à chaque instant, et il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres", démarre la cheffe qui était la première à donner des nouvelle de Laeticia, après le décès de Johnny Hallyday le 6 décembre dernier.

"Sincèrement, elle est affectée par le manque de son mari, je crois que c'est qu'il ressort le plus aujourd'hui. Le reste, je ne vais pas vous dire qu'elle le vit bien, mais quand elle pleure, c'est son mari qu'elle pleure, ce n'est pas ce qu'il se passe aujourd'hui", conclut Hélène Darroze.

Le testament de Johnny Hallyday

RTL a pu consulter le testament de Johnny Hallyday mais aussi celui de Laeticia Hallyday, ce dernier est d'ailleurs une copie quasi conforme de celui de Johnny. Les documents ont été rédigés par le même cabinet notarial de Los Angeles, le même jour, le 11 juillet 2014, avec les même témoins.



Le chanteur faisait de Laeticia son unique exécutrice testamentaire. Elle fait de même en désignant son époux, simplement appelé ici Jean-Philippe, pour s'occuper de la totalité de l'héritage. On apprend à la lecture de ces documents que la gestion de tous ces biens n'est pas confiée à un seul individu mais à un "trust". C'est une pratique connue aux États-Unis concernant les importantes successions. Une banque va agir comme gestionnaire de fortune. On apprend aussi qu'en cas de décès de Johnny et de son épouse, c'est le propre frère de Laeticia, Grégory Boudou qui serait exécuteur testamentaire, ou en dernier lieu, la grand-mère, Elyette Boudou, surnommée Mamie Rock.



Le testament de Johnny précise bien que l'exclusion de David et Laura est "intentionnelle" car ils ont déjà touché des rétributions par le passé.