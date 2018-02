publié le 18/02/2018 à 18:50

Il a fallu une photo finish pour départager les deux champions, mais c'est bien Martin Fourcade et non l'Allemand Simon Schempp qui a décroché, ce dimanche 18 février, la médaille d'or sur la mass start, l'une des épreuves les plus spectaculaires du biathlon. Une course époustouflante et un final à couper le souffle. À l'arrivée, Martin Fourcade décroche un deuxième titre pour à Pyeongchang et son quatrième depuis le début de sa carrière.



Moment très fort également pour tous les proches du champion olympique. La famille et les amis étaient réunis à Villard-de-Lans en Isère, où son père, Marcel, tient un foyer et une auberge. Dans la salle de restaurant de l'auberge, tout le monde a suivi la course dans une ambiance festive, avant l'explosion de joie lors de la victoire du Français. "Elle est pour nous !", a exulté au micro de RTL, le père du champion. "Il est phénoménal, jusqu'au bout il s'est battu. Il s'est fait plaisir, il nous fait plaisir", a-t-il ajouté plein de fierté.

À écouter également dans ce journal

- À Val d'Isère, un père et sa fille originaires de la région parisienne ont trouvé la mort alors qu'ils évoluaient sur une piste fermée, précisément pour risques d'avalanches. En Savoie, un randonneur à skis a été tué ce matin, au-dessus de la station de Giettaz en Aravis.

- Alexis Corbière est apparu très ému lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche, à propos du sort des migrants. Le porte-parole de le France insoumise a expliqué vouloir éviter "qu'il y ait des femmes et des enfants, dans les Alpes, en sandales dans la neige".



- Florian Philippot, présidait le Congrès des Patriotes à Arras dans le Pas-de-Calais. L'occasion pour lui d'égratigner son ancien parti et son ancienne patronne.



- À Dieppe, en Seine-Maritime, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, est venu se recueillir ce dimanche sur les lieuxde l'explosion qui a fait deux morts samedi 17 février dans une usine, l'usine Saipol, qui fabrique de l'huile à base de colza.





- Au moins 66 morts, le bilan d'un accident d'avion qui s'est produit dans le sud-ouest de l'Iran. L'appareil des lignes intérieures s'est écrasé dans une zone montagneuse pendant une tempête de neige.