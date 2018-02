Wauquiez tacle Pécresse et Juppé dans un nouvel enregistrement

publié le 20/02/2018 à 07:16

Laurent Wauquiez risque d'accentuer les inimitiés au sein de sa famille politique. Dans un nouvel enregistrement publié par l'émission Quotidien, lundi 19 février, le chef de file des Républicains (LR) tance vertement Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, et Alain Juppé, maire de Bordeaux et ancien premier ministre, après s'en être pris à Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin.



Dans ce nouvel extrait, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours face à des étudiants de l'École de management de Lyon. Il s'étonne que l'une d'entre eux ait passé les concours d'accès aux écoles de commerce, après avoir effectué une classe préparatoire littéraire. "C'est vrai, c'est Valérie (Pécresse, ndlr) qui avait mis ça en place ?, interroge-t-il. Ah le nombre de conneries (sic) qu'elle peut faire !", poursuit-il. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse a occupé le poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, entre 2007 et 2011.

Alain Juppé a totalement cramé la caisse Laurent Wauquiez Partager la citation





Alain Juppé en prend également pour son grade. Laurent Wauquiez s'attaque à la gestion de la ville de Bordeaux, dont l'ancien premier ministre est le premier magistrat depuis 1995, hormis entre 2004 et 2006. "Alain Juppé, qui est une personnalité éminemment respectable, il a totalement cramé la caisse. À Bordeaux, il a fait des miracles : Bordeaux est géniale, est très bien gérée, mais il a fait exploser les impôts, et il a fait exploser la dépense publique, et il a fait exploser l'endettement", critique le président des Républicains.

[¿Document #Quotidien]

Suite et fin de l’enregistrement de Laurent #Wauquiez à l’EM Lyon.

¿ En prennent pour leur grade : les députés En Marche, Justin Trudeau, Valérie Pécresse, et Alain Juppé qui a « totalement cramé la caisse ». pic.twitter.com/UuSciylCou — Quotidien (@Qofficiel) 19 février 2018

"Moi ma conviction, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrivée plus aucune forme de crédit. Parce que si vous êtes de droite, et que vous voulez dire aux gens : "Si vous me faites confiance, moi j'augmente pas les impôts, je lutte contre le gaspillage de l'argent public, et je vous remets de l'ordre dans les finances, bah commencez par le faire dans vos responsabilités, et qu'on puisse commencer à vous faire confiance", éreinte l'ancien député de Haute-Loire.



À la fin de l'extrait, Laurent Wauquiez évoque son statut d'élu et sa liberté de parole. "La caractéristique quand on est un élu, surtout dans le monde actuel, c'est que tout ce que vous dîtes peut être utilisé, repris et déformé contre vous. Dans ma vie politique, dès que j'ai plus de deux personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir." Des propos prophétiques ?