publié le 16/02/2018 à 10:01

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a annoncé vendredi 16 février une "manifestation nationale" des cheminots le 22 mars prochain, pour défendre leur statut remis en cause par le rapport Spinetta, remis la veille au gouvernement.



"Les cheminots défendront le service public, leur emploi et leur statut", a déclaré Philippe Martinez sur France Inter. Ils "ne laisseront pas casser leur outil de travail", a-t-il prévenu, appelant à une mobilisation massive le 22 mars.

Le rapport Spinetta, remis à Édouard Philippe jeudi 15 février, formule 43 propositions, dont plusieurs radicales, pour réformer la SNCF. Il préconise notamment la fin du statut de cheminot pour les futures embauches dans l'entreprise ferroviaire, sans vouloir toucher au statut des cheminots déjà en poste. Le statut de cheminot est particulier aux agents de la SNCF. Il offre notamment une retraite plus précoce et une pension plus élevée que pour la moyenne des Français.

