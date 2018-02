Le journal de 6h30 : l'incendie Laurent Wauquiez prend de l'ampleur

publié le 20/02/2018 à 07:24

"Vous avez vu les guignols d'En Marche ? Ils sont tous avec le petit doigt sur la couture, ils doivent tous voter la même chose." De nouvelles révélations concernant les cours de Laurent Wauquiez à l'EM Business School de Lyon, faites par TMC dans l'émission Quotidien, ont remis de l'huile sur le feu chez les Républicains. La République en Marche ? "Une dictature totale en France". Valérie Pécresse ? Elle raconte "des conneries". Alain Juppé ? "Il a cramé la caisse à Bordeaux".



Des Propos qui suscitent toujours la même interrogation : est-ce de la maladresse ou de la stratégie quand le président des Républicains confie : "Tout ce que vous dites peut être utilisé repris et déformé contre vous, tout va sortir".

La polémique est en tout cas mal vécue à l'EM Business School de Lyon. Bernard Belletante, le directeur de l'école et député En marche souligne que ces cours "optionnels devaient être non prosélytes, apolitiques, inspirants pour les élèves. C'est dommage d'en faire une tribune politisée, cela donne mauvaise image. Mais on ne lancera pas de poursuites ou d'enquêtes. Que les gens réfléchissent à leurs actes"

À écouter également dans ce journal :

Politique - Gérard Collomb va présenter son texte sur la loi asile et immigration, qui sucsite la polémique jusque dans la majorité.



Transports - Les entretiens préalables à la réforme de la SNCF se poursuivent. La Fédération des usagers transports (FNAUT) sera reçue à Matignon. Dans le même temps, les syndicats ont annoncé la tenue d'une intersyndicale mercredi 21 février, pour évoquer un éventuel blocage.



Jeux Olympiques - Deux nouvelles médailles d'argent pour le couple Papadakis-Cizeron en danse sur glace et la skieuse acrobatique Marie Martinod en half-pipe.



Héritage de Johnny Hallyday - Le testament transmis aux enfants du chanteur assurerait que la famille de Laeticia, la dernière épouse du chanteur, pourra bien conserver l'intégralité de l'héritage, excluant de fait Laura Smet et David Hallyday.