Le journal de 7h30 : la réforme de la SNCF, prochain conflit social

publié le 19/02/2018 à 08:25

Ce sont 43 propositions pour améliorer un système ferroviaire dont les "performances ne sont pas satisfaisantes" et dont le financement est "gravement déséquilibré". Explosif, le rapport de Jean-Cyril Spinetta, va être débattu entre le gouvernement et les représentants de la SNCF. Premier acte lundi 19 février avec la réception par Édouard Philippe du président de la compagnie, Guillaume Pépy.



Ce qui provoque l’ire des syndicats, qui mobilisent déjà les troupes en vue d’actions à venir, c’est la remise en cause du statut de cheminot. Ce statut garantit nombre d’avantages, tels qu’une retraite plus précoce et une pension plus élevée."Les lignes rouges ont été franchis, on attaque les murs porteurs", pestent les syndicats.

De son côté, le gouvernement entend se montrer ferme, comme l’a assuré Élisabeth Borne, ministre des Transports, dans le JDD dimanche 18 février. "Le statu quo n’est pas possible", a expliqué la ministre, qui a révélé que le calendrier de la réforme sera dévoilé lundi 26 février.

De son côté, la CGT a d’ores et déjà annoncé une journée de mobilisation jeudi 22 mars pour empêcher le gouvernement de "casser leur outil de travail", comme l’a dénoncé Philippe Martinez patron du syndicat.

À écouter également dans ce journal :

Social - Édouard Philippe est en visite à Lyon dans un Centre d’accueil de réfugiés. Visite dans un contexte tendu en pleine réforme de la loi sur l’immigration.



Éducation nationale - Les élus ruraux pestent contre la nouvelle carte scolaire. Ils redoutent la fermeture de classes dans les campagnes alors que dans le même temps, les Zones d’éducation prioritaires, souvent urbaines, bénéficient d’aménagements.



Jeux Olympiques - pas de nouvelles médailles pour les Français. Mais en terminant deuxièmes du programme court de danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont pris une option sur la médaille en attendant le programme libre de mardi 20 février.



Jeux Olympiques - Le directeur de l’équipe de France David Chastan a exclu Mathieu Faivre, qui avait déclaré à la suite du slalom olympique au sujet des places des Français "Si vous saviez ce que j’en ai à faire, c’est vraiment le dernier de mes soucis. Je suis là pour ma pomme".