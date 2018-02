Le journal de 6h30 : la montagne emporte quatre personnes

publié le 19/02/2018 à 07:23

C’est une série noire dans la blancheur des cimes, qui a coûté la vie à quatre personnes. Un homme âgé de 44 ans, et sa fille de 11 ans sont morts dimanche 18 février à Val d'Isère. Ils skiaient sur une piste fermée au public pour risques d'avalanche, à l'entrée de laquelle des panneaux signalaient le danger. Les deux victimes, originaires de la région parisienne, n’ont pas pu être réanimées par les secours arrivés rapidement sur place.



Les responsables de la station iséroire insistent sur la nécessité pour les skieurs de revenir aux précautions de base, comme regarder les messages et échelle de risques d’avalanche. En cas de hors-piste, il est préférable de s’équiper avec une sonde pour permettre aux secours de repérer plus rapidement la victime. La saison est particulièrement dangereuse en raison de l’instabilité du manteau neigeux du fait des conditions météorologiques du début de saison.

Dans la matinée de dimanche 18 février, un randonneur à skis a été tué au-dessus de la station de la Giettaz en Aravis, située en Savoie. Quelques heures plus tard, un jeune skieur de 19 ans a perdu la vie aux Monts d'Olmes, alors que la station fêtait le retour de la championne olympique Perrine Laffont. Le jeune homme est décédé à la suite d’un saut.

À écouter également dans ce journal :

Société - La Corrèze dit non aux 80 km/h. Pas convaincu par les tests, le Conseil départemental compte demander dérogation à la nouvelle réglementation en matière de vitesse. 97% du réseau serait concerné par la nouvelle mesure. Or 17% des accidents en Corrèze sont dus à une vitesse excessive contre 31% à l’échelle nationale.



Environnement - Un pic de pollution est attendu dans la journée en Île-de-France. La pollution particules fines est dû à la combinaison entre trafic, chauffage au bois et conditions météorologiques.



Transports - Prémices de réforme à la SNCF. Son président Guillaume Pépi va être reçu par le Premier ministre Édouard Philippe. La CGT a d’ores et déjà annoncé une manifestation jeudi 22 mars.



Politique - Le nouveau mouvement des Patriotes officiellement fondé. Lors d’un congrès à Arras, Florian Philippot a lancé son mouvement, concurrent du Front National, devant 500 personnes.



Technologie - les banques pourraient avoir recours à la reconnaissance faciale pour ouvrir les comptes en ligne.