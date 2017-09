Que devient Marion Maréchal-Le Pen après avoir quitté la politique ?

publié le 13/09/2017 à 15:24

Marion Maréchal-Le Pen semble bel et bien avoir coupé les ponts avec la vie politique. Après avoir pris sa "retraite" en mai dernier, l'ancienne benjamine de l'Assemblée nationale continue de se faire très discrète. Depuis les élections législatives, la nièce de Marine Le Pen n'est plus réapparue en public alors qu'elle avait annoncé vouloir se concentrer davantage sur sa vie familiale et notamment sur sa fille âgée de deux ans et demi à l'époque.



Quatre mois plus tard, et alors que les politiques font tour à tour leur rentrée, certaines informations commencent à fuiter sur la nouvelle vie de l'ancienne députée frontiste. Selon Europe 1, Marion Maréchal-Le Pen vient de prendre ses quartiers à Saint-Cloud, dans l'ouest parisien, et suivrait actuellement des formations en anglais et en comptabilité-gestion qui pourraient lui permettre d'intégrer une entreprise parisienne avec certaines missions à l'étranger. Déjà en mai dernier, certaines pistes à l'international étaient d'actualité.

Selon les informations de la radio, les relations familiales sont toujours particulièrement tendues. C'est pourquoi Marion Maréchal-Le Pen et sa tante ne parleraient plus du tout politique. Concernant son grand-père, elle éviterait soigneusement de le croiser lors de ses passages à Montretout.