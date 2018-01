publié le 25/01/2018 à 09:02

Emmanuel Macron est attendu par les agriculteurs. Le chef de l'État prononcera ses vœux à la profession ce jeudi 25 janvier au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé un millier d'agriculteurs à Montauban.



La profession réclame des actes rapidement. "On en a marre d'entendre des discours politiques qui nous disent 'on va vous aider, on va vous sauver, on va créer de la transparence dans les filières'. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est des actes", réclame Guillaume. Améliorer les revenus des agriculteurs est l'un des objectifs fixés par le gouvernement.

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert présentera les États généraux en conseil des ministres mercredi prochain. Il souhaite notamment encadrer les promotions en grande surface et veut supprimer l'offre "un produit acheté, un produit offert".

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron : présent à Davos, mercredi 14 janvier, le président a déclaré "France is back" devant un parterre de chefs d'entreprises et de politiques.



- Prisons : le ton monte et les surveillants pénitentiaires entame leur onzième jour de mobilisation, alors que l'administration pénitentiaire a promis des sanctions contre les grévistes.



- Grippe : le pic de l'épidémie est passé, mais la maladie aurait tué plus de personnes qu'en 2016.



- Météo : 15 départements sont toujours en alerte aux crues ce jeudi 25 janvier.



- Brésil : l'ancien président Lula a été reconnu coupable de corruption et condamné à 12 ans de prison. Ce dernier a tout de même affirmé qu'il se présenterait à la prochaine élection présidentielle en octobre prochain.



- Elton John : le chanteur annonce qu'il arrêtera les tournées après septembre prochain. Il souhaite se consacrer à l'éducation de ses deux enfants.