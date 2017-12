Les agriculteurs réclament le respect des normes à l'échelle européenne

publié le 19/12/2017 à 15:15

Des centaines d'agriculteurs ont manifesté mardi 19 décembre à Paris, devant le carrousel du Louvre. Ils protestent contre l'ouverture des frontières à des produits qui ne respectent pas les règles sanitaires et environnementales imposées aux agriculteurs français. "Il y a deux messages : d'abord demander à Emmanuel Macron qu'il respecte ses engagements et expliquer aux consommateurs qu'ils sont trompés", lance Damien Greffin, président de la FDSEA Ile-de-France, invité de RTL.



La grogne des agriculteurs porte notamment sur le glyphosate, produit qui sera interdit en France d'ici trois ans, alors que l'Union européenne l'a homologué pour cinq ans de plus. "Ça ne laisse pas le temps à la recherche scientifique de mettre en place un substitut, et on voit bien le caractère politique de cette décision. On demande que chaque agriculteur en Europe soit logé à la même enseigne", insiste Damien Greffin.

Des pertes économiques et de compétitivité face aux concurrents pourraient alors fragiliser encore le secteur. "Il reste une poignée d'agriculteurs en France et nous souhaitons qu'ils puissent vivre de leur activité. On appelle à ce que le combat des agriculteurs soit aussi celui des consommateurs, qui se retrouvent enfermés par la signature de traités comme le Ceta", explique le président de la FDSEA Ile-de-France, satisfait du succès de la manifestation parisienne.