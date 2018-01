Un Jour à Davos : Emmanuel Macron s'en prend à Trump et aux GAFA

publié le 25/01/2018 à 01:10

L'image du jour à Davos, c'est bien évidemment la venue d'Emmanuel Macron à la tribune du forum mondial. Avec un discours ciselé d'une heure, le chef de l'État a tenu les délais. On l'a vu au début enlever sa montre du poignet et la poser sur le pupitre pour ne pas trop déborder.



Le bilan de sa politique, il l'a fait en anglais avant de dresser les grands objectifs de réformes en français, en parlant notamment de l'idée d'avoir une politique fiscale internationale commune afin d'éviter l'optimisation des grands groupes qui ne paient pas d'impôts dans les pays où ils détruisent certains métiers.

Il ne les a pas nommés, mais on sait qu'il visait les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) ou encore les Uber ou Airbnb. "On a créé une économie de superstars", a-t-il dit.

La salle de 1.500 personnes était remplie, avec des personnalités comme le moine bouddhiste Matthieu Ricard, l'ancien mentor d'Emmanuel Macron, Jacques Attali et la plupart des PDG français.



On notera aussi un discours qui a commencé par une pique à Donald Trump. "Quand on voit la neige qu'il y a à Davos, on a du mal à croire au réchauffement climatique. Heureusement que vous n'avez pas invité à Davos un climatosceptique, cette année", a lancé le chef de l'État. Le ton est donné, Donald Trump répondra vendredi.

Le chiffre du jour à Davos

4 : un chiffre qui nous vient de la Confédération Européenne des Syndicats et qui douche un peu l'enthousiasme et les bons sentiments des participants au forum de Davos. Durant les 4 jours de l'événement, l'organisation syndicale qui regroupe la plupart des syndicats européens a calculé que les PDG présents ici allaient gagner plus d'un an de salaire moyen.



Dans le détail, ils gagneront plus de 2 ans du revenu moyen d'un habitant du Royaume-Uni et 18 mois de salaire d'un Allemand par exemple.