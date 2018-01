Nice : atteint d'une grippe, un enfant de 2 ans est dans le coma

publié le 21/01/2018 à 17:57

La grippe touche plus sévèrement les enfants. Un petit garçon de deux ans et demi, originaire du Var, a été amené en urgence à l'hôpital de Nice dimanche 14 janvier. Le bambin souffrait d'une grippe depuis quelques jours lorsque son état s'est rapidement détérioré.



L'enfant souffrait d'une simple fièvre vendredi 12 janvier au matin en arrivant à la crèche où travaille sa mère. Le médecin qui l'a ausculté l'après-midi a alors diagnostiqué un état grippal, prescrivant deux jours de repos et des médicaments pour faire disparaître la fièvre.

C'est deux jours plus tard, alors que sa fièvre était tombé, que l'état du petit garçon s'est détérioré. Inquiets, ses parents l'ont conduit à l'hôpital, où les médecins ont diagnostiqué une complication neuro-méningée d'origine virale. Une encéphalite très grave, à cause de laquelle le petit garçon est dans le coma. Pour éviter la contamination d'autres enfants, toutes les crèches de la ville ont été désinfectées, tout comme leurs jouets.