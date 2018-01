NDDL : "On sera plus sereins car on aura des projets d'avenir", dit un agriculteur

publié le 18/01/2018 à 00:22

Le projet d'un aéoroport à Notre-Dames-des-Landes a définitivement été abandonné par le gouvernement ce mercredi 17 janvier. "Pour nous c'est une bonne nouvelle. On s'est battu depuis 40 ans contre ce projet, en disant que l'on veut garder nos terres agricoles et aujourd'hui, le Premier ministre dit que l'on va pouvoir les garder, donc on ne peut être que content", se félicite Sylvain Fresnault, l'un des cinq agriculteurs historiques qui ont toujours refusé l'expropriation.



Cette victoire pour les opposants arrive après des années de pression de la part du gouvernement, qui a tenté à de multiples reprises de faire partir les agriculteurs. Sylvain Fresnault cite "des procédures d'expropriation, d'expulsion" et explique "on avait une somme (d'argent, ndlr) devant nous, mais on n'en voulait pas. On n'est pas à vendre". Cette décision met fin à une âpre bataille judiciaire engagée entre l'État et les agriculteurs historiques de la ZAD.

Malgré une situation tendue, les agriculteurs ont continué à exercer. "On a toujours continué à cultiver nos terres, à élever des vaches, à les traire tous les matins (...) On a toujours résisté et on veut continuer à exploiter notre exploitation".

Désormais, "on sera plus sereins parce qu'on aura des projets d'avenir", se réjouit Sylvain Fresnault qui explique que son fils qui ne pouvait pas s'installer sur l'exploitation familiale jusqu'à aujourd'hui va désormais pouvoir le faire. "On va pouvoir faire des évolutions sur la ferme, passer à un système plus autonome, moins énergivore... Un tas de choses".