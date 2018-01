Un Jour à Davos : la neige en trouble-fête, Macron attendu pour une visite éclair

publié le 24/01/2018 à 02:12

Davos, le grand rassemblement des plus riches, rassemble 3.000 participants dont les patrons des 1.000 plus grosses entreprises du monde. Et cette année la neige joue les trouble-fêtes. La neige, on y est pourtant habituée à Davos. C'est une charmante petite station de ski des Grisons. On est à cheval entre la Suisse allemande et l'Italie. De la neige, il y en a toujours mais rarement autant que cette année.



Depuis hier soir, on vit au rythme des déneigeuses. Les PDG qui ont l'habitude de venir en hélicoptère sont obligés de prendre des voitures, car on ne peut pas voler jusqu'à l'héliport de Davos. Oui, car on vient en hélico à Davos pour déplorer les méfaits du réchauffement climatique... C'est Davos.

Résultat, des bouchons énormes depuis deux jours ! Plus de 2 heures pour parcourir les 6 derniers kilomètres jusqu'au village. À tel point qu'hier soir, on a dû repousser la traditionnelle cérémonie d'ouverture de forum de trois-quarts d'heure car les PDG n'étaient pas encore arrivés.

Vendredi, le temps s'annonce terrible. Du coup, un certain nombre de patrons a déjà prévu de partir jeudi. Ils seront donc absents pour le discours de Donald Trump.

Le chiffre du jour à Davos

21 comme 21%. C'est le nombre de femmes qui sont présentes sur le forum. C'est encore très peu mais c'est beaucoup plus qu'au cours des années précédentes. L'affaire Weinstein est passée par là.



La problématique de la représentation des femmes dans les entreprises et dans la société est l'un des thèmes de cette édition. Davos est régulièrement montré en exemple pour dénoncer la finance et l'économie comme une illustration du monde dominé par les hommes.



Cette année, le Pr Schwab, grand organisateur de l'événement depuis 1971 a donc confié le comité de pilotage de l'événement uniquement à des femmes. Elles sont 7 dont 2 Françaises : Christine Lagarde, la directrice générale du FMI et Isabelle Kocher, la patronne du groupe ENGIE. Un début de prise de conscience.

Macron en visite éclair

L'événement de demain, ce sera la venue d'Emmanuel Macron. Une visite éclair mais qui va être soigneusement mise en scène. Le chef de l'État connait bien Davos, c'est un peu son jardin. Il était déjà venu, il y a deux ans, en tant que ministre de l'Économie. Il avait, à l'époque, éclipsé la présence de Manuel Valls, son premier ministre, qui était là aussi.



Il faut dire qu'il était arrivé dans le "temple du libéralisme", précédé d'une polémique. Il avait déclaré quelques heures avant Davos que la vie de patron était plus difficile que la vie de salarié. Ici, ça avait beaucoup plu.



Emmanuel Macron revient donc avec un autre statut, celui de président de la République. Il arrivera vers 14 heures et sera reparti pour 19 heures. Entre temps, il va s'exprimer pendant 45 minutes, seul sur scène, ce qui n'est pas habituel à Davos, puisqu'il s'agit souvent de débats. Et, surtout, sans aucune session en cours pendant son allocution.



La plupart du temps, vous avez toujours des ateliers ici ou là, pendant les discours officiels. Le président chinois, Xi Jinping avait eu droit à cet honneur, l'an dernier. Dans les allées de Davos, le discours d'Emmanuel Macron est très attendu.