publié le 18/02/2018 à 08:23

On ne connaît toujours pas les causes de l'explosion qui a provoqué la mort de deux personnes samedi 17 février dans une usine de traitement d'huile à Dieppe en Seine-Maritime. La déflagration a tué deux techniciens de maintenance et fait également un blessé léger. L'accident est survenu peu avant 11 heures et a été suivi d'un incendie dégageant une énorme colonne de fumée, visible dans toute la ville. À Dieppe, c'est la stupéfaction, car cette usine n'est pas classée Seveso.



L’histoire de l’usine Saipol à Dieppe est plus que centenaire. Sur le bassin du port, les habitants ont appris à vivre avec l’entreprise sans crainte pour leur sécurité, comme en témoigne l’une d’entre eux : "Ça ne m’a jamais posé problème, en fait pour moi c’était une usine qui n’était pas forcément dangereuse. On ne pensait pas que ça allait exploser un jour, et puis je n’ai jamais entendu parler que la Saipol était dangereuse ou quoi que ce soit."

Le sous-préfet de Dieppe évoque quant à lui le caractère inattendu de cet accident : "L’entreprise Saipol n’était pas une entreprise Seveso, (…) Il n’y avait pas d’anomalie particulière derrière." Tout le monde espère une reprise rapide de l’activité. L’usine compte 38 salariés : "Pour moi il n’est pas concevable qu’on tourne la page de l’usine Saipol sur Dieppe. C’est un drame humain, et puis ça peut être un drame économique, mais on va être mobilisés pour que ça ne le soit pas", assure le maire de Dieppe Nicolas Langlois.

