JO 2018 : Mathieu Faivre renvoyé en France pour "raison disciplinaire"

publié le 19/02/2018 à 05:40

Le skieur français Mathieu Faivre, 7ème du slalom géant olympique dimanche, a été prié de quitter les Jeux olympiques de Pyeongchang et de rentrer en France "pour raison disciplinaire", a-t-on appris ce lundi 19 février auprès de l'encadrement tricolore.



"Mathieu va rentrer en France pour raison disciplinaire, car il a tenu après la course des propos qui ne sont pas dans l'esprit de l'équipe, et il n'est pas retenu pour l'épreuve par équipe" prévue samedi 24 février, a indiqué David Chastan, directeur de l'équipe de France messieurs de ski alpin, confirmant une information du site SkiChrono.

Mathieu Faivre, âgé de 26 ans, avait été sacré champion du monde par équipe l'an passé à Saint-Moritz, aux côtés notamment d'Alexis Pinturault, doublé médaillé aux Jeux de Pyeongchang (argent en combiné et bronze en géant). Après sa 7ème place du géant dimanche, derrière ses coéquipiers Pinturault (3ème), Thomas Fanara (5ème) et Victor Muffat-Jeandet (6ème), il s'était dit "dégoûté du résultat".

"J'avais l'impression de faire du bon ski en 2ème manche. Quand je passe l'arrivée, je pensais voir du vert et quand je vois que je suis 5ème, je prends une grande claque dans la gueule", a-t-il expliqué. Et, interrogé sur le bon résultat groupé des Bleus, il avait ajouté : "Si vous saviez ce que j'en ai à faire du tir groupé collectif... Je suis là pour ma pomme, pour faire ma course"



"Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, je fais deux fois 8ème sur les dernières courses de Coupe du monde, 8ème c'était ma meilleure place". Mathieu Faivre s'était excusé quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, expliquant : "Les mots ont dépassé ma pensée. Personne ne réagit de la même façon face à l'échec".