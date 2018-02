publié le 17/02/2018 à 10:07

L'émotion était immense, alors que le président des États-Unis et son épouse se sont rendus auprès des blessés. Une courte visite d’un peu plus de deux heures de Donald Trump et sa femme Melania. Avant de se rendre dans leur golf près de Palm Beach pour le week-end, le chef d'État a rencontré sur leur lit d’hôpital des rescapés de la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, ce mercredi 14 février.



Aucune déclaration à la presse, si ce n’est pour remercier l’efficacité du personnel hospitalier et des forces de l’ordre après la tuerie. Depuis la fusillade le président américain est très critiqué pour son silence sur le port d’armes aux États-Unis, et le FBI est lui aussi dans la tempête. La police judiciaire américaine a dévoilé un gros raté qui aurait pu empêcher le massacre. Le 5 janvier dernier un proche du tireur a appelé le FBI. L’informateur alerte sur les armes que possède le meurtrier de 19 ans et surtout ses messages menaçants sur les réseaux sociaux, qui annoncent un passage à l’acte contre une école.

Hélas, le FBI n’a procédé à aucune vérification. Inacceptable pour le gouverneur républicain de la Floride, qui appelle à la démission du directeur du FBI après l’une des pires tueries dans une école américaine depuis 20 ans.

À écouter également dans ce journal

- Le Mexique a été frappé par un violent séisme vendredi 16 février au soir. Une secousse de magnitude 7 a touché le pays à 600 km au Sud de la capitale, Mexico. Pas de victimes humaines ni de blessés à déplorer pour le moment.



- Les VTC en colère réclament au gouvernement une tarification minimale et la régulation de leur temps de travail. Ils sont rassemblés depuis 7 heures à proximité de la station-service de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.



- Nordahl Lelandais a été transféré à sa demande dans une unité psychiatrique d'un hôpital de Lyon. Le tueur présumé de la petite Maëlys a quitté sa cellule de la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère par précaution après des crises d'angoisse, selon des sources pénitentiaires.



- Michel Fourniret a reconnu deux meurtres supplémentaires lors de récentes auditions devant un juge d'instruction. Le tueur en série a affirmé avoir assassiné la Britannique Johanna Parrish et la Française Marie-Angèle Domece au début des années 1990 dans le département de l'Yonne.



- Gérald Darmanin, blanchi de l’accusation de viol qui le visaient. La plainte a été classée sans suite par le Parquet. Cette enquête, déjà classée sans suite au mois de Juillet, avait été rouverte fin Janvier, après l'envoi d'un nouveau courrier de la plaignante qui accusait le ministre des comptes publics de l'avoir violée en 2009. Les juges ont donc à nouveau fermé ce dossier mais Gérald Darmanin reste visé par une plainte pour abus de faiblesse.



- Lorsqu'il était en compagnie d'étudiants de l'école de management de Lyon, Laurent Wauquiez s'est exprimé en demandant à ne pas être enregistré, sauf qu'il l’a été à son insu. Un extrait diffusé vendredi 16 février dans Quotidien sur TMC rend compte de ses critiques acerbes contre Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Gérald Darmanin.