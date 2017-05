Le journal de 7h : plusieurs ministres se lancent dans les législatives

publié le 19/05/2017 à 07:55

En cas de défaite aux législatives, ils devront quitter le gouvernement. La règle a été fixée par Emmanuel Macron. Menacé, Bruno Le Maire a choisi de se présenter malgré les risques. En tout, ils sont six à être assis sur un siège éjectable et le combat est loin d'être gagné pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie va devoir affronter une candidate Les Républicains dans une circonscription où le Front national est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Richard Ferrand se représente dans le Finistère où il s'est largement imposé en 2012.



Autre fidèle et porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner est candidat dans les Alpes de haute Provence. Le benjamin du gouvernement Macron Mounir Mahjoubi est également face à un poids lourd puisqu'il rencontrera le chef de file du PS Jean-Chrisophe Cambadélis. Marielle de Sarnez est également candidate à Paris sous l'étiquette de La République En Marche. La ministre est favorite face au frondeur PS Pascal Cherki. Enfin, Annick Girardin rescapée du gouvernement de Hollande, sera candidate aux législatives de Saint-Pierre et Miquelon.

À écouter également dans ce journal :

- Candidate aux législatives, Marine Le Pen a avoué publiquement avoir raté son débat face à l'actuel président de la République Emmanuel Macron.

- Emmanuel Macron est en déplacement au Mali à Gao, pour rendre visite aux troupes françaises.



- Donald Trump dénonce "une chasse aux sorcières" et relance le débat sur ses liens avec la Russie



- Le champion de France de football Kylian Mbappé, est retourné sur les terres de son enfance à Bondy jeudi 18 mai



- Festival de Cannes : le film russe Faute d'amour est candidat à la Palme d'Or et a impressionné le jury lors du premier jour du festival.



- François Bayrou est mis en examen depuis novembre 2016 pour une affaire de diffamation publique datant du 28 septembre 2015. L'actuel garde des Sceaux avait mis en doute la légalité et la probité d'une association culturelle demandant des subventions.



- l'ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle Iranienne a eu lieu ce vendredi 19 mai.



- La vente des biens saisis à Bernard Tapie va ainsi pouvoir commencer. l'homme d'affaires doit rembourses les 4,4 millions d'euros, qui lui avaient été accordés lors d'un arbitrage dans l'affaire Adidas.



- C'est la fête des voisins, ce vendredi 19 mai ! La tradition vient du 17e arrondissement de Paris et remonte à l'an 2000



- Football : suspens en Ligue 2 avant la dernière journée qui se joue ce vendredi soir.