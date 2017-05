Le journal de 18h : Bernard Tapie condamné à rembourser l'arbitrage

et La rédaction numérique de RTL

publié le 18/05/2017 à 19:07

C'est vraisemblablement l'épilogue d'une affaire qui dure depuis plus de 20 ans. L'ancien président de l'Olympique de Marseille a été définitivement condamné à rembourser les 404 millions d'euros accordés en 2008 par un tribunal arbitral pour régler son litige avec le Crédit lyonnais sur la vente d'Adidas.



La Cour de cassation est venue confirmer une précédente décision de justice. En juin 2016, l'arbitrage, jugé "frauduleux" avait déjà été retoqué par la justice. Les magistrats avaient estimé que les relations entre le camp de Bernard Tapie et l'un des juges-arbitres, qui avait rendu la sentence arbitrale litigieuse, avaient été dissimulées, biaisant ainsi l'issue de l'arbitrage. Le volet judiciaire de cette affaire n'est cependant pas complètement fermé.

L'arbitrage de 2008 est sous le coup d'une enquête pénale pour escroquerie en bande organisée. Dans ce cadre, le parquet a demandé que six protagonistes, notamment l'homme d'affaires, soient renvoyés en audience correctionnelle.

À écouter également dans ce journal

- Le premier Conseil des ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron a eu lieu jeudi matin à l'Élysée. Le président de la République en a profité pour donner le ton sur les principaux objectifs à atteindre.



- Oise : le maire de Laigneville, une petite commune de 5.000 habitants, a pris un arrêté municipal interdisant aux habitants "de décéder à domicile". Une mesure symbolique qui a pour objectif d'alerter sur le manque flagrant de médecins.



- Belgique : un bébé de 7 mois est mort de malnutrition alors que ses parents le nourrissaient exclusivement de lait végétal. Ils ont jugé que l'enfant supportait mal le lactose et l'ont nourri de lait d'avoine ou de riz.



- États-Unis : Donald Trump a dénoncé sur son compte Twitter "la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine" après la création d'un Conseil spécial chargé d'enquêter sur les liens présumés entre son équipe et la Russie.