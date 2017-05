Le porte-parole de Donald Trump est devenu la risée du pays

publié le 15/05/2017 à 07:01

Vous pensiez que Donald Trump avait l'emploi le plus difficile d'Amérique ? L'intéressé a récemment déclaré qu'il pensait que ce serait plus facile, mais ce n'est pas lui. Non, le lauréat est le porte-parole de la Maison Blanche. Il s'appelle Sean Spicer. Il y a trois mois, presque personne ne le connaissait. C'était un communicant du Parti républicain, dans l’ombre, classique, pas spécialement pro-Trump. Quand il nous disait quelque chose, c'était sérieux et les journalistes avaient confiance en lui. Mais personne ne le connaissait. Aujourd'hui, il est le sujet d'innombrables blagues et caricatures dans toute l'Amérique.



Si son job est si difficile, c'est parce qu'il doit expliquer jour après jour la cohérence de la politique de son patron, qui en manque souvent. Chaque jour, il tient un point presse qui dure parfois plus d'une heure, il est soumis au feu des questions. Il semble mal à l'aise pour expliquer les choix du Président. Pire : parfois Spicer doit mentir, sur ordre. Et pas des mensonges au nom de la raison d'État. Non, des mensonges grossiers auxquels visiblement lui-même ne croit pas, qu'aucun journaliste ne croit.

Mais en fait il s'adresse à une seule personne, qui le regarde sur son poste de télévision, tout en déjeunant : le président, son patron. Par exemple, la semaine dernière après le limogeage du patron du FBI, le porte parole a essayé de trouver un argumentaire pour le justifier. Il a finalement été contredit par le Président qui a dit exactement l'inverse ensuite. D'autant qu’il n’avait pas été prévenu. Il l'a appris au même moment que tout le monde, ou presque. Le Washington Post a raconté qu'il s’était caché dans les buissons du parc de la Maison Blanche pour échapper aux questions des journalistes. Spicer était humilié.