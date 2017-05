publié le 18/05/2017 à 20:04

Le Festival de Cannes a officiellement été lancé mercredi 17 mai avec la cérémonie d'ouverture présentée par la maîtresse de cérémonie Monica Bellucci. À l'occasion de cette 70e édition, l'Agence France Presse a compilé les souvenirs de certaines personnalités du cinéma ainsi que plusieurs anecdotes croustillantes.



"Cannes, c'est là où tout a commencé pour moi, raconte Omar Sy. Ma première fois, c'était en 1996. J'ai séché les révisions du bac pour venir sur la Croisette. D'ailleurs, je n'ai pas eu mon bac...", se souvient-il. Mais comme il le rappelle : "Une invitation au Festival de Cannes, ça ne se rate pas. Le bac, on peut toujours le repasser !", plaisante-t-il.

À l'époque, le jeune Omar Sy a été contacté par un de ses "ami d'enfance" comme il le décrit, en la personne de Jamel Debbouze (les deux sont originaires de Trappes, ndlr). "C'est un copain d'enfance, confirme celui qui joue désormais dans la cour des grands à Hollywood. "Il m'avait demandé de faire le comédien à Nulle Part Ailleurs. Il y avait Fred Testot aussi. C'est comme ça que notre duo a commencé. On avait une chambre pour deux et même un scooter pour deux". La suite, on la connait : les deux humoristes débarquent sur Canal + avec d'abord Le Visiophone puis le SAV des émissions, qui fera exploser le duo, leur ouvrant ainsi les portes du cinéma.



