publié le 18/05/2017 à 15:13

La riposte se prépare dans les rangs du parti Les Républicains. À l'antenne de RTL ce jeudi 18 mai, François Baroin dénonçait une "prise d'otages" plus qu'une prise de guerre, à propos de la nomination de Bruno le Maire et Gérald Darmanin, issus de la droite, au sein du gouvernement d'Édouard Philippe, juppéiste également issu du parti Les Républicains. Dès l'annonce du gouvernement, Bernard Accoyer avait annoncé que les trois "dissidents" ne seraient plus membres du parti de la rue de Vaugirard.



Invité de franceinfo ce jeudi 18 mai, le secrétaire général des Républicains a réaffirmé ses propos avec force, tout en annonçant une autre mesure. Bruno Le Maire, nouveau locataire de Bercy et candidat aux élections législatives dans sa circonscription de l'Eure, désormais sous l'étiquette La République En Marche, trouvera face à lui un candidat investi par LR-UDI. "Nous ne sommes pas dans une stratégie d'exclusion et de coupure, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende notre projet contre celui d'En Marche !", a soutenu l'ancien président de l'Assemblée nationale, se défendant de toute mesure de sanction.

Une investiture qui ne devrait guère faciliter la tâche de Bruno Le Maire. D'autant plus que pour le ministre, les législatives constituent une condition sine quae non de son maintien au gouvernement. Peu après l'annonce de la composition du gouvernement, mercredi 17 mai, l'Élysée avait fait savoir que les ministres candidats aux législatives n'auraient plus leur place au gouvernement si d'aventure ils n'étaient pas élus. Une épée de Damoclès sur la tête de Bruno Le Maire mais aussi Gérald Darmanin ou encore Richard Ferrand, entre autres.