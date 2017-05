Front national : Marine Le Pen esquisse un mea culpa après son débat raté

publié le 19/05/2017 à 07:38

Marine Le Pen a tenté un geste d'apaisement jeudi 18 mai au soir. Cela s'est passé sur TF1, où la présidente du Front national était venue confirmer sa candidature aux élections législatives à Hénin-Beaumont. Mais un autre passage de son interview, plus inattendu, a retenu l'attention. "Incontestablement, il y a ce débat qui a été raté, il faut le dire (...) Certains n'attendaient pas cela, dont acte", a-t-elle lâché. Sur l'accusation d'agressivité ? "Pugnace, engagée, peut-être abrupte", concède-t-elle.



Moins de quinze jours après le second tour de l'élection présidentielle, et alors qu'elle est sous le feu des critiques au sein de son propre parti, l'ancienne candidate, qui a aussi dit avoir "conscience" que le sujet de la sortie de l'euro avait inquiété une partie des électeurs, esquisse donc le début d'un mea culpa très attendu par certains membres de son entourage. Surtout depuis sa prestation ratée en débat face à Emmanuel Macron.

"Ceux qui l’ont aidée à se préparer il faudrait les envoyer sur Saturne !", enrageait déjà un sénateur FN au soir du second tour au Bois de Vincennes, où Marine Le Pen passait la soirée électorale. Dans son viseur notamment : Philippe Ollivier, le beau-frère de la candidate et son conseiller politique, qui lui aurait recommandé de se "trumpiser" lors de ce duel télévisé. Ils auraient été quelques uns autour de Marine Le Pen à oser lui conseiller les yeux dans les yeux de faire amende honorable, et ce dès l'après-débat. Parmi eux Philippe Murer, son conseiller économique, ou encore le vice-président du parti Louis Aliot, qui est aussi son compagnon.



Pas sûr pour autant que ces regrets publics, relayés sur son compte Twitter, suffisent. Elle a fait le "minimum syndical", regrettait jeudi soir un bon connaisseur de la présidente du FN. "Elle aurait dû aller plus loin et en faire un événement médiatique en soi, à la hauteur de la déception qu'elle a suscitée", a-t-il ajouté.

"Le débat du second tour a été raté pour moi, je le reconnais. J'ai eu peut-être trop de passion et trop de fougue." #MLPTF1 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 mai 2017