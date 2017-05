Le journal de 7h : Henri Guaino se présente face à Nathalie Kosciusko-Morizet

publié le 20/05/2017 à 07:26

La course aux législatives a officiellement commencé depuis vendredi 19 mai à 18h. Avec un rebondissement dans la 2e circonscription de Paris, où Nathalie Kosciusko-Morizet avait été investie par Les Républicains et l'UDI dans l'ancien fief de François Fillon. L'ancienne ministre devra finalement faire face à Henri Guaino. L'ex plume de Nicolas Sarkozy, à qui son parti avait refusé l'investiture dans les Yvelines, s'est déclaré au dernier moment. La liste officielle sera publiée lundi 22 mai par le ministère de l'Intérieur, mais Henri Guaino apparaît dans la liste provisoire de la préfecture de Paris.



De quoi pimenter cette élection, qui au niveau national apportera peut-être une majorité au nouveau président de la République, Emmanuel Macron. C'est en tout cas l'objectif du parti La République En Marche, qui espère 289 députés, afin d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Pas impossible, à en croire les derniers sondages même si le parti n'a investi que 526 candidats dans les 51 circonscriptions restantes. À noter par ailleurs, que deux proches de Nicolas Dupont-Aignan rejoignent le Front national. Il s'agit de son ex directeur adjoint de cabinet et le porte-parole de Debout la France. Ils seront, tous les deux, candidats en Saône-et-Loire et dans les Bouches-du-Rhône sous les couleurs du FN.

À écouter également dans ce journal

- Le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Transition Écologique et solidaire Nicolas Hulot se sont rendus hier dans le Val-de-Marne au sein de la première installation expérimentale de production de bio-carburant.

- États-Unis : l'ex directeur du FBI James Comey, limogé par Donald Trump, a accepté de témoigner publiquement au Sénat sur les liens présumés entre la Russie et l'équipe de campagne du président américain Donald Trump.



- Le chef d'État américain Donald Trump a entamé sa première tournée diplomatique au Moyen-Orient et en Europe.



- Festival de Cannes : 120 battements par minute est le premier film français en compétition ce samedi 20 mai.



- Football : après une journée de suspense, la Ligue 2 a rendu son verdict. Strasbourg et Amiens joueront en Ligue 1, tandis que Troyes sera barragiste.



- Rugby : Toulon s'est qualifié en demi-finale du Top 14, vendredi 19 mai.



- Le Grand Prix de la France moto a lieu ce week-end au Mans. Grande première mondiale : 30 pilotes handicapés vont s'affronter sur le circuit Bugatti.

- Tennis : Rafael Nadal a été éliminé en quart de finale du Masters 1000 de Rome par Dominic Thiem.