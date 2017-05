publié le 19/05/2017 à 20:06

Notre éditorialiste revient d'abord sur plusieurs sondages d'intentions de vote montrant que Les Républicains "ne s'effondrent pas mais souffrent". "Pendant trois ans, ils ont pensé que c'était eux qui ne pouvaient pas ne pas gagner l'élection présidentielle", analyse-t-il. En outre, le parti de droite est "embarrassé par Emmanuel Macron", pro-européen et libéral, qui occupe un peu leur terrain. En outre une partie de leur électorat et de leurs élus serait plutôt pour une "opposition constructive" que pour une opposition totale.



En ce qui concerne la France insoumise, Alain Duhamel note que Jean-Luc Mélenchon, qui était allé combattre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont en 2012, a changé de stratégie en se présentant à Marseille, dans "la circonscription la plus confortable". L'objectif : battre le candidat socialiste et devenir le leader de l'ensemble de la gauche, en ayant au moins un groupe à l'Assemblée nationale.

Côté FN, les divisions actuelles ne font "aucun doute", en particulier après la prestation, peu appréciée par une partie du parti, de Marine Le Pen lors de l'entre-deux tours. Notre éditorialiste concède que la candidate malheureuse à la présidentielle devrait être élue dans le Pas-de-Calais et aura "pour la première fois depuis 1988" un groupe FN à l'Assemblée. "L'électorat du FN tiendra car il est le plus discipliné de tous", rappelle-t-il.