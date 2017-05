Nathlie Kosciusko-Morizet et Henri Guaino à Issy-les-Moulineaux le 21 septembre 2013.

Henri Guaino, député LR sortant des Yvelines, est candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription de Paris face à Nathalie Kosciusko-Morizet. À 60 ans, l’ex-plume de Nicolas Sarkozy, à qui son parti Les Républicains avait refusé d'accorder l'investiture dans la 3e circonscription des Yvelines, dont il est le député depuis 2012, a déposé vendredi 19 mai en fin de journée sa candidature dans la 2e de la capitale qui regroupe le Ve arrondissement et et des parties des VIe et VIIe.



Cette circonscription laissée vacante par François Fillon avait été cédée à NKM par le candidat des Républicains à la présidentielle. Une décision qui avait provoqué la colère d'élus LR de Paris, la maire du VIIe Rachida Dati dénonçant un "parachutage" tandis que d'autres déploraient que l'ex-candidate à la mairie de Paris quitte la 11e circonscription voisine, où elle avait été élue aux municipales de 2014, pour ce bastion de la droite.

Deux adversaires issus des rangs des Républicains

La liste officielle de l'ensemble des candidats aux législatives des 11 et 18 juin ne sera rendue publique que lundi par le ministère de l'Intérieur. Mais le nom d'Henri Guaino apparaît bel et bien dans la liste provisoire - sous réserve de validation par le ministère- des candidats dans la capitale fournie vendredi soir par la préfecture de Paris.

Cette mauvaise nouvelle pour Nathalie Kosciusko-Morizet n’est que la dernière en date après une semaine difficile. Mardi, le maire historique du 6e arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq avait également annoncé qu’il se lançait dans la course au Palais bourbon. Si Les Républicains ont annoncé qu’une procédure de suspension (et non pas d’exclusion) avait été lancée contre le trouble-fête, l’adversaire impromptu de NKM possède de solides attaches locales.

NKM snobée par "La République En Marche !"

Mais les ennuis de la députée de l’ancienne ministre de l’Écologie ne s’arrêtent pas là. Alors qu’elle avait signé l'appel d'élus de droite et du centre à saisir "la main tendue" du président Emmanuel Macron, NKM se retrouve face à un candidat de "La République en marche !", Gilles Le Gendre.



Elle avait espéré ces derniers jours que le parti présidentiel ne présenterait finalement aucun candidat contre elle, comme c'est le cas face à d'autres personnalités de droite, comme Bruno Le Maire ou Franck Riester. Le nom de NKM avait également circulé ces derniers jours comme ministrable, lors de la constitution du gouvernement d'Edouard Philippe. Au total, la 2e circonscription de Paris verra s'affronter 24 candidats le 11 juin.