publié le 19/05/2017 à 18:59

Le duel semble tourner à l'avantage du leader de La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, qui avait affirmé vouloir "remplacer le Parti socialiste" est bien parti pour y parvenir lors des prochaines législatives. La quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, détenue par le député PS Patrick Mennucci a soigneusement été choisie par le chef de file de la France insoumise, qui y avait fait son meilleur score lors du premier tour de la présidentielle, avec 39% des suffrages. Et il pourrait réitérer la performance lors du prochain scrutin, selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions.



Jean-Luc Mélenchon arriverait en première position avec 35% des voix, devant la candidate investie par La République En Marche, Corinne Versini, créditée de 26% d'intentions de vote. Patrick Mennucci ne recueillerait lui que 13% des voix, talonné par la candidate du Front national Jeanne Marti, juste derrière avec 12%. Enfin, la candidate soutenue par Les Républicains et l'UDI n'obtiendrait que 9% des voix.

Sachant que pour se qualifier pour le second tour, un candidat doit obtenir au minimum 12,5% des voix des électeurs inscrits, seule l'hypothèse d'un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Corinne Versini a été testée. Et dans ce cas, le leader de La France insoumise deviendrait député, obtenant entre 52 et 60% marge d'erreur comprise. Les accusations de parachutage lors de l'annonce de sa candidature ne semblent donc pas avoir eu d'impact sur son électorat marseillais. Jean-Luc Mélenchon avait immédiatement balayé ces allégations. "Je suis parachuté partout. Je suis partout chez moi. La France est ma patrie".