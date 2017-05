publié le 12/05/2017 à 07:48

On ne peut pas plaire à tout le monde. Avec sa liste provisoire de 428 candidats aux législatives, Emmanuel Macron s'est attiré les foudres de François Bayrou. La liste partielle n'a pas "l'assentiment" du président du MoDem qui pensait obtenir plus de circonscriptions. Officiellement, François Bayrou s'était rallié sans contrepartie au candidat d'En Marche, mais il évoque aujourd'hui un accord qui ne serait pas respecté. Mercredi 10 mai, il aurait déjeuné avec Emmanuel Macron et les deux hommes se seraient mis d'accord sur une liste de candidats, selon l'entourage du président du MoDem.



Visiblement, Emmanuel Macron a changé d'avis depuis, car il y a seulement 35 candidats sur la liste de La République En Marche du nouveau président élu, pour la course aux législatives. Fou de rage, François Bayrou a annoncé qu'il convoquait le bureau du MoDem ce vendredi soir, "en souhaitant que dans les heures qui viennent un mouvement de raison permette des investitures communes dans toutes les circonscriptions comme Emmanuel Macron et moi en sommes convenus depuis le premier jour de notre entente." Il reste encore environ 150 circonscriptions à pourvoir pour la liste de La République En Marche.

À écouter également dans ce journal

- Jean-Luc Mélenchon se lance dans la campagne des législatives à Marseille et veut "remplacer le PS".

- Emmanuel Macron détricote le prélèvement de l'impôt à la source. La réforme devait entrer en vigueur en janvier 2018, mais le nouveau président élu a décidé de la remettre à plus tard.



- Creuse : les salariés de GM&S ont bloqué le site de La Souterraine depuis jeudi 11 mai, après l'avoir piégé avec des bonbonnes de gaz. Ils protestent contre l'échec des négociations et redoutent une liquidation judiciaire. Objectif de l'action coup de poing : faire pression sur les deux principaux clients de l'entreprise, PSA et Renault.



- Les anciens mineurs de charbon de Lorraine réclament justice devant la Cour d'appel de Metz, ce vendredi 12 mai. 755 "gueules noires" se battent depuis quatre ans pour obtenir la reconnaissance de leur préjudice d'anxiété. Ils ont été exposés à des substances cancérigènes pendant des années.



- La mortalité routière a bondi de 18% par rapport à avril 2016. Les deux-roues sont les premiers touchés.



- Strasbourg inaugure la vélo-rue ce vendredi 12 mai, une rue entièrement consacrée aux cyclistes.



- Football : l'aventure européenne est terminée, même si l'OL a battu Ajax 3-1 jeudi 11 mai.