publié le 11/05/2017 à 19:02

Ils seront au moins 428 à porter le projet de La République En Marche pour les législatives. Pas de Manuel Valls ni de Républicains, la plus grande partie de la liste des candidats a été dévoilée ce jeudi 11 mai par le secrétaire général du parti, Richard Ferrand. Dans cette liste, 214 femmes et 214 hommes avec 46 ans d'âge moyen. Parmi les candidats, seulement 24 députés sortants tous socialistes et sur les 428 investis, 52% sont issus de la société civile.



Quelques personnalités font aussi partie de cette longue liste : Cédric Villani, Eric Halphen ou encore Gaspard Gantzer, conseiller communication de François Hollande. Il ne s'agit donc que d'une première liste, il manque encore 149 candidats. Le temps de convaincre des élus Les Républicains après la nomination du gouvernement et peut être d'un 1er ministre de droite. Des tractations sont en cours pour finaliser la liste.

À écouter également dans ce journal

- Manuel Valls : Pas d'investiture pour l'ancien Premier ministre dans son fief de l'Essonne, mais pas d'investiture pour un autre non plus.

- Jean-Luc Mélenchon : le leader de la France Insoumise est candidat dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire dans le centre, sur les terres du socialiste Patrick Mennucci.



- Football : C'est SFR qui l'a emporté. Le groupe de Patrick Drahi fait coup double : il rafle les droits exclusifs pour la Ligue des Champions et pour la Ligue Europe de 2018 à 2021



- Creuse : tensions autour de l'usine GM & S Industry. Les salariés affirment avoir piégé leur usine. L'équipementier automobile, installé à la Souterraine, est menacée de liquidation judiciaire.



- Air France : la société est condamné pour avoir annulé les billets de certains de ses passagers. L'affaire a été jugée au tribunal d'Auch.



- Sida : les malades du virus sont désormais des malades comme les autres : ils ont la même espérance de vie...