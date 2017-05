publié le 11/05/2017 à 13:35

"On ne voulait pas en arriver là, mais on ne nous laisse pas le choix". La tension est montée d'un cran ce jeudi 11 mai, sur le site de La Souterraine, dans la Creuse. Des salariés affirment, photo à l'appui, avoir installé des bonbonnes de gaz pour "tout faire péter", selon une information du site Franceinfo. Menacé de liquidation et placé en redressement judiciaire depuis décembre 2016, le sous-traitant automobile GM&S a jusqu'au 23 mai pour trouver un repreneur. Les salariés ont donc décidé de mettre la pression sur les deux principaux clients : PSA et Renault. Le délégué CGT Vincent Labrousse a par ailleurs déclaré être "toujours ouvert à la discussion. On ne voulait pas en arriver là, mais on ne nous laisse pas le choix : la moyenne d'âge est de 49 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? On a des familles !" s'est-il justifié.





Des négociations ont pourtant eu lieu entre le patronat et les syndicats, mais aucune n'a porté ses fruits. Mercredi 10 mai au soir, les représentants des 279 salariés du site ont annoncé "l'échec des négociations."Les syndicats réclament instamment l’organisation "d’une réunion avec les deux constructeurs", principaux donneurs d'ordre de GM&S, second employeur privé du département, ainsi que la tenue d’un "comité d’entreprise extraordinaire". Depuis quinze jours, le directeur de crise Renaud Le Youdec, assure être en discussion étroite avec Renault et PSA afin d’acter ensemble le volume de commandes que les constructeurs sont prêts à affecter à leur partenaire historique de la Creuse. Ces volumes étant les seuls à pouvoir définir les conditions de reprise susceptibles d’être proposées, notamment par l'éventuel repreneur GMD (premier sous-traitant français de l'emboutissage) qui, à plusieurs occasions, a montré son intérêt pour le site industriel creusois.