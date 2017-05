SFR fait main basse sur la Ligue des champions de football

publié le 12/05/2017 à 07:33

C'est un coup franc direct dans la lucarne de Canal et de BeIN Sports qui, jusqu'ici, se partageaient la diffusion de ces grandes compétition de foot. Mais c'est un but acquis au prix fort. Très fort puisque l'addition se monte à 350 millions d'euros par an, ce qui représente un investissement global supérieur à 1,2 milliard d'euros. Une augmentation inouïe du prix des spectacles sportifs : la note est deux fois supérieure à celle payée par les diffuseurs français lors des précédentes enchères. Ce chèque, qui s'additionne aux 100 millions déjà versés pour acquérir les droits du foot anglais, va peser très lourd dans les calculs de rentabilité de SFR.



Trop cher payé ? C'est un gros coup de poker. On dit que le foot c'est le meilleur appât pour draguer les abonnés. Avec ces atouts, SFR espère faire coup double. D'abord affaiblir sévèrement Canal qui n'est plus au mieux de sa forme et terrasser BeIN Sports qui perd déjà 300 millions d'euros par an, et dont le Qatar ne va pas soutenir éternellement le train de vie dispendieux. Dans la foulée, SFR espère enrayer l'hémorragie de clients. L'opérateur en a perdu 2 millions depuis 2015, dont 350.000 abonnés lors du premier trimestre 2017.

Sur le fond, ce contrat de diffusion dépasse largement le ballon rond. Il s'inscrit dans le bras de fer que se livrent les grands groupes de média et de télécommunications. Une guerre sans merci au nom de ce que les spécialistes appellent la "convergence" : la maîtrise des réseaux de diffusion télé, de l'Internet du mobile, de la pub et, au-delà, de nos données personnelles qui sont l'or noir de la nouvelle économie. La réunion de tous ces paramètres dans une boîte, la Box, c'est la nouvelle caverne d'Ali Baba de cette industrie.