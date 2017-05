publié le 10/05/2017 à 19:34

Alors que les négociations sont rompues entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français, notre éditorialiste analyse les perspectives pour les deux formations politiques alors que le premier tour des législatives approche. "Le divorce va coûter cher aux uns comme aux autres", estime-t-il, expliquant que pour le PCF, "ce sera très compliqué" de conserver la dizaine de députés dont le parti dispose actuellement. Il ajoute que la France insoumise, de son côté, aura également du mal à conquérir les sièges qu'elle ne possède pas.



Pour Alain Duhamel, Jean-Luc Mélenchon s'est comporté comme "un suzerain condescendant" envers les communistes et qu'il va désormais payer cette attitude à l'occasion de ce nouveau scrutin. "Sa couronne a brillé lors de la présidentielle mais ses lauriers législatifs seront plus modestes", d'après lui.

"Jean-Luc Mélenchon rêve d'un destin à la Mitterrand", estime notre éditorialiste, car il est "le plus puissant, le plus populaire, le plus éloquent" à gauche, mais il tempère cet enthousiasme en comparant sa position avec celle de Georges Marchais dans les années 70 et 80. "Mitterrand dirigeait le parti central dans la coalition. Mélenchon occupe la place de Marchais" et devrait donc connaître de grandes difficultés à pouvoir suivre les traces de l'ancien président de la République.