publié le 03/05/2017 à 07:41

À quatre jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, les deux candidats Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent ce mercredi 3 mai pour le grand rendez-vous du débat de l'entre-deux tours. À partir de 21 heures sur TF1 et France 2, ils débattront en plateau pendant 2h20. L'enjeu est énorme, une petite phrase, une posture, peut faire basculer le scrutin, alors que les sondages donnent toujours Emmanuel Macron vainqueur dimanche prochain avec environ 60% des voix.



Les deux candidats ont peaufiné leur préparation ces derniers jours et se sont octroyé une journée blanche ce mercredi pour affiner leur argumentaire. L'ancien ministre de l'Économie passe ainsi des heures entières avec sa garde rapprochée à étudier son adversaire, dont il a visionné plusieurs interventions télé. Il cherche la faille, le sujet qui pourrait mettre Marine Le Pen mal à l'aise. La candidate du FN, elle, a relu le programme d'Emmanuel Macron et appris la liste de ses soutiens pour mieux l'attaquer. Pour gérer le stress qui monte, elle ne se sépare plus de sa cigarette électronique.

À écouter également dans ce journal

- À Marseille, le débat ne semble pas avoir d'incidence sur le choix des électeurs. "Je n'attends rien du débat, mon vote est déjà choisi, c'est Le Pen", assure une serveuse. Un électeur qui penche pour Emmanuel Macron "veut voir si ce n'est pas le même que Hollande".

- Emmanuel Macron profitera sans doute du débat pour réaffirmer ses propositions sur le pouvoir d'achat, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation pour de nombreux foyers, le remboursement intégral des lunettes et prothèses auditives, et l'allègement de la CSG.



- Après la déroute de l'élection présidentielle et l'élimination de François Fillon dès le premier tour, le parti Les Républicains se remet en ordre de marche. François Baroin a été choisi pour mener la campagne des élections législatives.



- Après la nette victoire du Real Madrid contre l'Atlético (3-0) mardi soir, Monaco affronte la Juventus Turin ce mercredi (20h45) dans la deuxième demi-finale de la Ligue des champions. À suivre également la demi-finale de Ligue Europa de l'OL sur le terrain de l'Ajax Amsterdam (18h45).



- La justice a reconnu responsable la juge qui a laissé en liberté l'homme qui a violé et tué Agnès Marin en 2011. "Si le boulot avait été fait, le salopard qui a tué ma petite-fille aurait été jugé après le premier viol. Cette juge, qui va avoir confiance en elle ? Je suis heureux que la justice reconnaisse sa culpabilité", a indiqué le grand-père de la victime.