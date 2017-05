Débat présidentielle 2017 : Emmanuel Macron prêt à quitter le plateau ?

publié le 03/05/2017 à 07:13

Les deux finalistes de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vont se livrer mercredi 3 mai devant des millions de téléspectateurs un duel déterminant, à quatre jours du second tour. Rendez-vous est pris à 21 heures. Le candidat d'"En Marche !" met la pression sur les organisateurs de ce débat. Il tient absolument à ce que le débat soit "tenu". Il l'a d'ailleurs dit publiquement sur BFMTV mardi : "Je ne serai pas dans l'invective, pas dans le raccourci, pas dans l'insulte (...) Madame Le Pen, elle n'est que là-dessus". Une pression qui explique aussi ce "off" dévoilé par la chaîne d'information, au grand dam de l'équipe du candidat.



BFMTV affirmait qu'Emmanuel Macron menacerait même en privé de quitter le plateau s'il devait servir de "punching-ball" à Marine Le Pen pendant une demi-heure. Face au buzz sur les réseaux sociaux et à la réponse de Marine Le Pen, qui a ironisé en déclarant qu'elle ne "s'opposerait pas" à ce que François Hollande vienne "tenir la main" de son contradicteur pendant le débat, la déclaration a été contredite, ou en tout cas nuancée par l'équipe du candidat, qui affirme que ses propos ont été mal retranscrits.

Il aurait pourtant tenu les mêmes en substance devant les journalistes d'une autre rédaction, un petit peu plus tôt. "Le plus sérieusement du monde", selon l'un d'entre eux. Il n'a notamment pas l'intention de laisser passer d'éventuelles attaques personnelles.